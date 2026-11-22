Путіну не дали почуватись на рівних! Такої ганьби він ще не знав! Лаврова аж тіпало від люті

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За даними ЗМІ адміністрація президента Трампа хоче домогтися укладення мирної угоди між Україною та Росією до початку січня 2027 року, бо хоче встигнути, поки працює ще контрольований ним старий склад Конгресу. Головним елементом можливої угоди - називають гарантії безпеки України по типу 5-ї статті НАТО. Утім, ніхто не розуміє, що точно за цими словами криється. Більше того: президент Зеленський поставився до цієї ідеї обережно. Всі ці заяви прозвучали вже після саміту АТЕС в Китаї. За яким світові політики стежили особливо уважно. Через побоювання, що Америка і Китай будуть ділити там сфери впливу. Росія твердила, що теж візьме в цьому участь. Але їй у ШеньЧжені явно вказали на місце в кутку: каже кореспондентка ТСН Олена Чернякова. Яка знає, як відреагувала Європа на глобальні ідеї Трампа. Зокрема, щодо тиску на Україну.