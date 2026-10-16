"Путіну не вірити!" Лідери ЄС осадили Трампа після випадів на адресу Зеленського

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Скандал у Брюсселі та несподівані заяви з Вашингтона! Президент США Дональд Трамп видав чергову порцію суперечливих висловлювань, заявивши, що йому "простіше мати справу з Путіним, ніж із Зеленським", розкритикував удари України по російських НПЗ і заплутався в географії Криму. Проте лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі стали пліч-о-пліч з Україною: Урсула фон дер Ляєн анонсувала 22-й пакет санкцій і наголосила, що залежність від РФ у минулому, а прем’єрка Данії Метте Фредеріксен прямо заявила – довіряти Кремлю не можна. Як на випади Трампа відповів Володимир Зеленський? Чому на пряме запитання журналіста, чи не роблять його "цапом-відбувайлом" за чужі провали, український президент відповів показовим мовчанням? А також залаштунки закритого засідання: скільки ракет Patriot терміново шукають по Європі, як обмеження швидкості Starlink ледь не заблокувало українські дрони-перехоплювачі та чи підуть США на нову газову угоду з Москвою – дивіться в ТСН ексклюзивні подробиці з саміту ЄС у репортажі журналістки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.