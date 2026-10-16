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ТСН у соціальних мережах

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13

"Путіну не вірити!" Лідери ЄС осадили Трампа після випадів на адресу Зеленського

"Путіну не вірити!" Лідери ЄС осадили Трампа після випадів на адресу Зеленського

"Путіну не вірити!" Лідери ЄС осадили Трампа після випадів на адресу Зеленського

Скандал у Брюсселі та несподівані заяви з Вашингтона! Президент США Дональд Трамп видав чергову порцію суперечливих висловлювань, заявивши, що йому "простіше мати справу з Путіним, ніж із Зеленським", розкритикував удари України по російських НПЗ і заплутався в географії Криму. Проте лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі стали пліч-о-пліч з Україною: Урсула фон дер Ляєн анонсувала 22-й пакет санкцій і наголосила, що залежність від РФ у минулому, а прем’єрка Данії Метте Фредеріксен прямо заявила – довіряти Кремлю не можна. Як на випади Трампа відповів Володимир Зеленський? Чому на пряме запитання журналіста, чи не роблять його "цапом-відбувайлом" за чужі провали, український президент відповів показовим мовчанням? А також залаштунки закритого засідання: скільки ракет Patriot терміново шукають по Європі, як обмеження швидкості Starlink ледь не заблокувало українські дрони-перехоплювачі та чи підуть США на нову газову угоду з Москвою – дивіться в ТСН ексклюзивні подробиці з саміту ЄС у репортажі журналістки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.    

Дата публікації
Кількість переглядів
13

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