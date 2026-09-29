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ТСН у соціальних мережах

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Пили воду з ями: унікальна спецоперація з порятунку бійців 59-ї, які провели на нулі 11 місяців

Пили воду з ями: унікальна спецоперація з порятунку бійців 59-ї, які провели на нулі 11 місяців

Пили воду з ями: унікальна спецоперація з порятунку бійців 59-ї, які провели на нулі 11 місяців

Замість двох місяців – майже рік під безперервними обстрілами та без можливості підвезти їжу й воду. Двоє піхотинців 59-ї окремої мотопіхотної бригади провели на передових позиціях понад 11 місяців. Ворог інфільтрувався в тил, небо контролювали дрони, а кілзона розтягнулася на кілометри. Щоб урятувати воїнів, бійці батальйону "Да Вінчі" чотири місяці ретельно планували та проводили надскладну операцію: штурмували й зачищали посадки, подвоювали розвідку та прокладали маршрут евакуації. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна поспілкувалася з бійцями на п'ятий день після їхнього виходу. Про пиття води з ями, 13 кілометрів пішки знесиленими тілами та ціну порятунку – дивіться в ексклюзивному репортажі.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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