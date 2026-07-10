Писав промови генсекам НАТО! "Шкода, що Трамп не розуміє".. | Інтерв’ю Джеймі Шей

Реклама

Безглуздо ризикувати та йти проти НАТО — ви програєте. Так в ексклюзивному інтерв'ю ТСН заявив дипломат, колишній заступник помічника генерального секретаря Альянсу з питань нових викликів безпеці Джеймі Шей. Він каже, що найближчим часом Путін провокуватиме НАТО, випробовуватиме та шукатиме слабкі місця. На цей випадок європейці вже готуються. Приміром, один із найбільших портів Бельгії — Антверпен — розбудовує приватну протиповітряну оборону на випадок російської атаки. Чому Альянс зацікавлений в Україні та чи могли уявити в дев'яностих роках, що Київ зможе дати сильну відповідь Москві? Інтерв'ю Наталі Островської — далі.