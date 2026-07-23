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ТСН у соціальних мережах

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Радіація у дронах РФ! Падіння Су-57 під Москвою та 21-й пакет санкцій | ТСН 18:00 23 липня

Радіація у дронах РФ! Падіння Су-57 під Москвою та 21-й пакет санкцій | ТСН 18:00 23 липня

Радіація у дронах РФ! Падіння Су-57 під Москвою та 21-й пакет санкцій | ТСН 18:00 23 липня

У випуску ТСН о 18.00 від 23 липня 2026 року: жахлива атака КАБами на Павлоград, що забрала життя трьох людей; шокуючі знахідки СБУ – боєприпаси зі збідненим ураном у російських дронах «Герань-2»; масована атака безпілотників на стратегічні об'єкти в РФ, включно з НПЗ в Ульяновській області та логістичними хабами; падіння новітнього винищувача Су-57 під Москвою; черговий пакет санкцій від ЄС та корупційний скандал із розкраданням оборонного підприємства заради елітних авто. Також у випуску: військовий ШІ «Марічка», пожежа на Закарпатті, повернення аномальної спеки та зворушливий день адопції тварин у Києві.  

Дата публікації
Кількість переглядів
186

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