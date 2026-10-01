Радіація від катастрофи на ЧАЕС досі несуть загрозу українцям: війна все погіршила

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Від вивчення впливу радіації до радіаційної безпеки в умовах війни. Виповнюється 40 років Національному науковому центру радіаційної медицини, гематології та онкології. Його створили після Чорнобильської катастрофи у 1986 році - тоді він мав відповісти на виклик, з яким до того світова медицина практично не стикалася. Тут вивчали вплив радіації на організм людини, лікували постраждалих, спостерігали за віддаленими наслідками опромінення та накопичували унікальний досвід, який згодом став важливим і для міжнародної науки. Цими днями у Києві проходить міжнародний ювілейний форум, де говорять не лише про історію, а й про сучасні виклики — зокрема, готовність України в умовах війни реагувати на можливі ядерні й радіаційні загрози. Володимир Жовнір , генеральний директор Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук завітав до студії “1+1”