ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
6

Радіація від катастрофи на ЧАЕС досі несуть загрозу українцям: війна все погіршила

Радіація від катастрофи на ЧАЕС досі несуть загрозу українцям: війна все погіршила

Радіація від катастрофи на ЧАЕС досі несуть загрозу українцям: війна все погіршила

Від вивчення впливу радіації до радіаційної безпеки в умовах війни.  Виповнюється 40 років Національному науковому центру радіаційної медицини, гематології та онкології.   Його створили  після Чорнобильської катастрофи у 1986 році - тоді він мав відповісти  на виклик, з яким до того світова медицина практично не стикалася. Тут вивчали вплив радіації на організм людини, лікували постраждалих, спостерігали за віддаленими наслідками опромінення та накопичували унікальний досвід, який згодом став важливим і для міжнародної науки. Цими днями у Києві проходить міжнародний ювілейний форум, де говорять не лише про історію, а й про сучасні виклики — зокрема, готовність України в умовах війни реагувати на можливі ядерні й радіаційні загрози. Володимир Жовнір , генеральний директор Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук завітав до студії “1+1”    

Дата публікації
Кількість переглядів
6

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie