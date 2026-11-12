Ракет менше, вибухи не від влучань! Кияни пережили нетипову балстичну атаку на місто

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Балістикою росіяни атакували столицю та область уночі. Під час повітряної загрози у Києві прогриміло кілька потужних вибухів. За інформацією моніторингових каналів, ймовірно під час атаки ворог застосував Циркони та північнокорейські ракети KN-23. Офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було. Іван Киричевський, військовослужбовець 413 полку «Рейд», експерт з озброєння Defense Express в ефірі “1+1” розповів, що було нетиповим у цій атаці і висловив обережний оптимізм, чому ця атака балістикою була не настільки масованою і менш успішною для ворога.