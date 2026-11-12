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ТСН у соціальних мережах

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Ракет менше, вибухи не від влучань! Кияни пережили нетипову балстичну атаку на місто

Ракет менше, вибухи не від влучань! Кияни пережили нетипову балстичну атаку на місто

Ракет менше, вибухи не від влучань! Кияни пережили нетипову балстичну атаку на місто

Балістикою росіяни атакували столицю та область уночі. Під час повітряної загрози у Києві прогриміло кілька потужних вибухів. За інформацією моніторингових каналів, ймовірно під час атаки ворог застосував Циркони та північнокорейські ракети KN-23. Офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було. Іван Киричевський, військовослужбовець 413 полку «Рейд», експерт з озброєння Defense Express в ефірі “1+1” розповів, що було нетиповим у цій атаці і висловив обережний оптимізм, чому ця атака балістикою була не настільки масованою і менш успішною для ворога.

Дата публікації
Кількість переглядів
15

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