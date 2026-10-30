Ракета "Фламінго" – афера чи прорив? Головний конструктор FirePoint розбив російські фейки

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Російські фабрики ботів та блогери-втікачі запустили масштабну інформаційну атаку, намагаючись посіяти зневіру навколо української ППО та виробництва вітчизняного озброєння. Під прицілом кремлівської дезінформації опинилася й українська ракета "Фламінго", яку ворог поспіхом намагається виставити "аферою". Чому Кремль так панічно боїться розробок українського ОПК і хто насправді стоїть за розгоном зради? Головний конструктор компанії FirePoint Денис Штілерман ексклюзивно в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" розбирає ворожі фейки на деталі. Чи відповідають дійсності чутки навколо ракети "Фламінго", як масштабується виробництво зброї в Україні та що стоїть за маніпуляціями про постачання ракет до систем Patriot – дивіться в інтерв'ю.