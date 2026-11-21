Ракета пробила два поверхи і зупинилася в кухні! Неймовірна історія порятунку родини на Прикарпатті

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Справжнє диво на Прикарпатті: під час чергової масованої атаки російська ракета влучила у приватний житловий будинок, пробила дах, дитячу кімнату, бетонне перекриття між поверхами та впала просто посеред кухні. Дивом боєприпас не здетонував. Господиня Людмила крізь їдкий дим та вогонь спершу намагалася загасити полум'я підручними засобами і власноруч намацала велетенський залізний предмет, який виявився ракетою. Деталі дивіться в ексклюзивному репортажі журналістки ТСН Алли Пасс.