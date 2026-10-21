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ТСН у соціальних мережах

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Ранкова трагедія в Києві: гляньте, що коїться на місці влучання Шахеда

Ранкова трагедія в Києві: гляньте, що коїться на місці влучання Шахеда

Ранкова трагедія в Києві: гляньте, що коїться на місці влучання Шахеда

Двоє людей загинули та ще двоє постраждали: і це ще не всі наслідки чергового російського обстрілу в українській столиці. У Святошинському районі ворожий дрон влучив у двадцятий поверх 24-поверхового будинку. Спалахнула пожежа. Тіла загиблих виявили на місці займання. Рух транспорту Берестейським проспектом — а це одна з головних артерій Києва — тимчасово перекривали. Неподалік пошкодженої багатоповерхівки розгорнули штаб допомоги потерпілим. Там можна, зокрема, подати заяву на отримання матеріальної допомоги та проконсультуватися щодо відшкодування вартості знищеного майна. У Деснянському районі зафіксували падіння БпЛА на припарковані авто — вщент вигоріло десять машин. Наш кореспондент Олександр Романюк зараз перебуває у Святошинському районі — його репортаж із місця події. Після атаки російських окупантів на столицю в частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів «Укренерго» запровадило екстрені відключення. В інших районах міста світло вимикають за графіками. А на Київщині, у Бучанському районі, нині діють аварійні відключення.

Дата публікації
Кількість переглядів
26

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