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ТСН у соціальних мережах

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Ранковий удар дрона по Києву! ТСН опинилась в епіцентрі влучання

Ранковий удар дрона по Києву! ТСН опинилась в епіцентрі влучання

Ранковий удар дрона по Києву! ТСН опинилась в епіцентрі влучання

Зранку під час чергової російської атаки на столицю ворожий дрон впав у   дворі житлового будинку у середмісті  Києва. Є  потерпілі. Це трапилося у Печерському районі столиці, упродовж останньої повітряної тривоги. Удар припав на дитячий  майданчик. За останні даними потерпілих п’ятеро, головно - у них січені травми  від  скла. Двох госпіталізовано. У  5-ти поверхівці біля якої упав дрон, - за повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка - пошкоджено фасад, частину покрівлі та скління вікон.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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