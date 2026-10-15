Ранковий удар дрона по Києву! ТСН опинилась в епіцентрі влучання

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Зранку під час чергової російської атаки на столицю ворожий дрон впав у дворі житлового будинку у середмісті Києва. Є потерпілі. Це трапилося у Печерському районі столиці, упродовж останньої повітряної тривоги. Удар припав на дитячий майданчик. За останні даними потерпілих п’ятеро, головно - у них січені травми від скла. Двох госпіталізовано. У 5-ти поверхівці біля якої упав дрон, - за повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка - пошкоджено фасад, частину покрівлі та скління вікон.