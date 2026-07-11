ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
48

Ранок у Києві під звуки вибухів! | Трагедія подруг з «Укренерго» |  Проїзд - 30 грн | Дайджест новин

Ранок у Києві під звуки вибухів! | Трагедія подруг з «Укренерго» |  Проїзд - 30 грн | Дайджест новин

Ранок у Києві під звуки вибухів! | Трагедія подруг з «Укренерго» |  Проїзд - 30 грн | Дайджест новин

Дивіться дайджест головних подій столиці. Росія втретє за тиждень атакувала Київ балістикою: розбираємо наслідки у Дарницькому, Дніпровському та Подільському районах. Історія порятунку під завалами та ексклюзивний репортаж з квартири журналістки ТСН, яку зруйнував ворог. Також у випуску: прощання із загиблими працівницями «Укренерго» та шокуючі новини для гаманців киян — проїзд у громадському транспорті подорожчає до 30 гривень. Дивіться, щоб знати, чим живе столиця сьогодні.

Дата публікації
Кількість переглядів
48

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