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ТСН у соціальних мережах

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13

Рекорд в Умані! Хасидів багато як ніколи! Що відбувається в місті зараз?!

Рекорд в Умані! Хасидів багато як ніколи! Що відбувається в місті зараз?!

Рекорд в Умані! Хасидів багато як ніколи! Що відбувається в місті зараз?!

50 тисяч хасидів уже прибули до Умані на святкування Рош га-Шана: попри війну та постійні тривоги, цьогоріч кількість паломників стала рекордною за останні роки. Юдейський Новий рік розпочався напередодні ввечері, а святкування триватиме до 13 вересня. За традиційним календарем настає 5787-й рік. Яка нині атмосфера в місті — знає кореспондент ТСН Євген Гладун.

Дата публікації
Кількість переглядів
13

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