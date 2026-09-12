Рекорд в Умані! Хасидів багато як ніколи! Що відбувається в місті зараз?!

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50 тисяч хасидів уже прибули до Умані на святкування Рош га-Шана: попри війну та постійні тривоги, цьогоріч кількість паломників стала рекордною за останні роки. Юдейський Новий рік розпочався напередодні ввечері, а святкування триватиме до 13 вересня. За традиційним календарем настає 5787-й рік. Яка нині атмосфера в місті — знає кореспондент ТСН Євген Гладун.