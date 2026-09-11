Рекордні 45 тисяч хасидів в Умані: Шалене святкування попри війну

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Абсолютний рекорд від 2010-го: понад 45 тисяч хасидів з усього світу прибули до Умані на святкування єврейського Нового 5787 року – Рош га-Шана! Попри щоденну загрозу російських ракетних ударів, застереження дипломатів та складну логістику, прочани масово їдуть вклонитися могилі свого духовного наставника – рабина Нахмана. Безпеку в місті цілодобово забезпечують сотні українських правоохоронців спільно з поліцейськими з Ізраїлю. Які правила діють для паломників, чому обмежено продаж алкоголю та яка зараз атмосфера панує на вулицях міста? Дивіться ексклюзивні кадри та пряме включення кореспондента ТСН Євгенія Гладуна з епіцентру подій в Умані.