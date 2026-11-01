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ТСН у соціальних мережах

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17

Рекордний жовтень на тлі масованих ударів: що насправді відбувається на фронті й у тилу

Рекордний жовтень на тлі масованих ударів: що насправді відбувається на фронті й у тилу

Рекордний жовтень на тлі масованих ударів: що насправді відбувається на фронті й у тилу

Масована атака на критичну інфраструктуру та енергетику України: ворог випустив понад 400 безпілотників за одну ніч, скориставшись погодними умовами та дефіцитом систем ППО. Під ударами опинилися Київ, Львів, Дніпро, Суми, Запоріжжя, Рівненщина та інші регіони – є руйнування, знеструмлення сотень населених пунктів і постраждалі серед цивільних. Водночас Сили оборони підбивають підсумки жовтня, який став рекордним за втратами ворога та поверненими територіями. Усі подробиці наслідків нічних обстрілів, ситуації зі світлом і водою, а також звіти командування про розгром окупантів дивіться в ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
17

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