Рекордний жовтень на тлі масованих ударів: що насправді відбувається на фронті й у тилу

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Масована атака на критичну інфраструктуру та енергетику України: ворог випустив понад 400 безпілотників за одну ніч, скориставшись погодними умовами та дефіцитом систем ППО. Під ударами опинилися Київ, Львів, Дніпро, Суми, Запоріжжя, Рівненщина та інші регіони – є руйнування, знеструмлення сотень населених пунктів і постраждалі серед цивільних. Водночас Сили оборони підбивають підсумки жовтня, який став рекордним за втратами ворога та поверненими територіями. Усі подробиці наслідків нічних обстрілів, ситуації зі світлом і водою, а також звіти командування про розгром окупантів дивіться в ТСН.