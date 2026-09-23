Репер Джиган влаштував стрілянину по своїх персоналу та охороні в Підмосков'ї

Реклама

Російський репер українського походження Джиган у ніч проти 4 липня влаштував стрілянину з карабіна по охороні та персоналу у своєму підмосковному домі. Перебуваючи в нетверезому стані, він близько 10 годин тримав людей у заручниках, звинувачуючи у зраді та витоку інформації. Малолітні діти артиста ховалися від жаху в шафах і писали про це матері, яка була в Італії. Музикант поранив охоронця в ногу й руку та бив усіх, хто намагався його заспокоїти. Згодом Джигана знешкодили, заяву до поліції ніхто не подав, а репера відправили на лікування до ізраїльського реабілітаційного центру.