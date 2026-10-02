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ТСН у соціальних мережах

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Революція на граніті: як студентське голодування 1990 року наблизило Незалежність України

Революція на граніті: як студентське голодування 1990 року наблизило Незалежність України

Революція на граніті: як студентське голодування 1990 року наблизило Незалежність України

2 жовтня 1990 року: день, коли українська молодь кинула відкритий виклик тоталітарній радянській системі. Студенти раптово розбили намети на тодішній площі Жовтневої революції у Києві та оголосили голодування. Вони вимагали відставки радянського уряду, відмови від нового союзного договору та перевиборів парламенту на багатопартійній основі. Це було смертельно небезпечно: активісти готувалися переповнити собою київські СІЗО, проте на їхній захист стали викладачі, кияни та сотні тисяч українців по всій країні. Саме тоді народилася легендарна назва «Майдан Незалежності», а письменник Олесь Гончар демонстративно спалив партквиток через цинізм комуністів. Як починався перший переможний український Майдан? Чому за 9 місяців після голодування впав Союз? Спогадами діляться безпосередні учасники подій – Олесь Доній, Анжеліка Рудницька та Євген Дикий – у сюжеті журналістки ТСН Олени Мацюцької.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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