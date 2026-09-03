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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
11

Революція у школах: як “Мрія” змінить навчання ваших дітей

Революція у школах: як “Мрія” змінить навчання ваших дітей

Революція у школах: як “Мрія” змінить навчання ваших дітей

Українська освіта стає технологічнішою навіть в умовах війни. У цьому відео ми говоримо про державну освітню екосистему «Мрія» — інструмент, який змінює підхід до навчання для дітей, батьків та вчителів. Продакт-менеджерка проєкту Анастасія Кучобинська розповідає, як «Мрія» автоматизує шкільні процеси, допомагає з домашніми завданнями онлайн та забезпечує зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу. Дізнайтеся, як підключити вашу школу, як працює система електронних довідок та наскільки захищені персональні дані користувачів.  

Дата публікації
Кількість переглядів
11

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