Революція у школах: як “Мрія” змінить навчання ваших дітей

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Українська освіта стає технологічнішою навіть в умовах війни. У цьому відео ми говоримо про державну освітню екосистему «Мрія» — інструмент, який змінює підхід до навчання для дітей, батьків та вчителів. Продакт-менеджерка проєкту Анастасія Кучобинська розповідає, як «Мрія» автоматизує шкільні процеси, допомагає з домашніми завданнями онлайн та забезпечує зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу. Дізнайтеся, як підключити вашу школу, як працює система електронних довідок та наскільки захищені персональні дані користувачів.