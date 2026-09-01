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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
5

Революція в кабінеті водія: Нові онлайн-послуги, що економлять ваш час

Революція в кабінеті водія: Нові онлайн-послуги, що економлять ваш час

Революція в кабінеті водія: Нові онлайн-послуги, що економлять ваш час

Постійні повітряні тривоги паралізують роботу сервісних центрів МВС, змушуючи водіїв чекати на послуги днями. Проте більшість бюрократичних процедур – від обміну посвідчення до замовлення номерних знаків – уже можна виконати онлайн через особистий кабінет. У цьому відео керівниця управління комунікацій Головного сервісного центру МВС Дарина Будько пояснює, як працює цифрова альтернатива, що робити, якщо іспит на права перервала тривога, та які нововведення чекають на українських кермувальників найближчим часом.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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