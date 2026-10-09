Революційні зміни: ЄС терміново прискорює мільярдні транші для України та ламає правила вето

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Євросоюз готується екстрено змінити свої внутрішні правила та графіки фінансування заради України. У Єврокомісії заявили про готовність достроково виділити транші багатомільярдної позики, адже потреби Києва на тлі затяжної війни, заблокованого експорту та ударів по інфраструктурі сягають майже 70 мільярдів євро. Водночас Брюссель представив сенсаційний пакет реформ: щоб обійти шантаж і нескінченні вето під час розширення, для ключових питань пропонують замінити одностайність на голосування кваліфікованою більшістю. Україна опинилася серед лідерів переговорного процесу, проте перед кандидатами висувають і нові жорсткі умови – від аграрних обмежень до покарань за порушення цінностей блоку. Як ЄС рятуватиме фінансову стійкість України та чи стане легшим шлях до повноправного членства – дивіться у спеціальних репортажах журналістки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко та журналістки ТСН Олени Чернякової.