Рейнджер зі США віддав життя за Україну: пронизлива історія Гейдена Міллера та його мами

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Кадровий офіцер армії США та рейнджер із Каліфорнії Гейден Фішер Міллер мав великі перспективи, успішний родинний бізнес і комфортне життя на узбережжі океану. Проте після початку повномасштабного вторгнення він обрав інший шлях – стати на захист свободи України. Ще до його від'їзду на фронт мама бійця, художниця та письменниця Лора, написала дитячу книжку про хороброго цвіркуна, яка несподівано виявилася пророчою і здобула головні літературні нагороди США саме в день загибелі її сина під час боїв на Харківщині. Понад рік родина чекала на результати ДНК-експертизи. Днями Лора прибула до Києва, щоби провести Гейдена в останню путь на Майдані Незалежності разом із його побратимами з різних куточків світу. Про зворушливе прощання під звуки Молитви українського націоналіста, безмежне материнське тепло, орден «Матері бійця» та мрію видати казку про цвіркуна українською мовою 2 дивіться у сюжеті журналістки ТСН Неллі Ковальської.