РФ змінила тактику ударів! Нова фаза війни, розгром бази "Рубікон" та таємний союз України

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Росія різко змінила тактику повітряного терору, застосовуючи реактивні дрони посеред дня, тоді як на фронті розгортається новий етап війни технологій та стратегічної ізоляції тилів. В ексклюзивному аналізі військовий експерт Михайло Самусь в ефірі "1+1" розбирає сенсаційні деталі успішної операції "Вівальді" і розгрому елітного підрозділу дронів "Рубікон", оцінює перспективи так званого "повітряного перемир'я" та пояснює, навіщо створюється "Карпатська вісімка" і що насправді готують для України цієї осені.