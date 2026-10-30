“Ріднесенький наш”: перші обійми в Олешках! Евакуація в ці хвилини

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Гуманітарна місія в Олешках: уже в ці хвилини з окупованого міста мають вирушити автобуси з людьми. Підготовлено 25 автобусів на 750 місць, а також карети швидкої для маломобільних. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запевнив: для людей, які захочуть виїхати, організують усі необхідні заходи безпеки. І вже за пів години — о 14:30 — тим, хто вирішить залишитися, почнуть роздавати гуманітарну допомогу. Особливу увагу приділять літнім людям, особам з інвалідністю та всім, хто через стан здоров’я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе, зазначив Лубінець. Місію координують делегації України, Росії та США. Також присутні журналісти цих 3 країн. За даними Херсонської ОВА, нині в місті перебуває до 2 тисяч людей. Згідно з документами, які підписали омбудсмани України та Росії, тих, хто захоче виїхати на підконтрольну Україні територію, мають вивезти до Анапи. А вже звідти разом із нашою делегацією — доправити літаком до Гомеля в Білорусі й далі в Україну. Від травня в Олешках масштабна гуманітарна катастрофа: туди не завозять ані ліків, ані продовольства. Росіяни замінували та перекопали всі під'їзні дороги. Місцевим, аби виїхати з міста, доводилося йти пішки десятки кілометрів під прицілом російських FPV-дронів. Росія погодилася відкрити гуманітарний коридор після широкого міжнародного розголосу та втручання Меланії Трамп. Українського омбудсмана в окупованих Олешках зустріли дуже емоційно — обіймами та сльозами.