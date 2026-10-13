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ТСН у соціальних мережах

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Рівне, Харків і Київ під пекельною атакою: склався підʼїзд, удар по вишу, балістика без тривоги

Рівне, Харків і Київ під пекельною атакою: склався підʼїзд, удар по вишу, балістика без тривоги

Рівне, Харків і Київ під пекельною атакою: склався підʼїзд, удар по вишу, балістика без тривоги

Масована комбінована атака на українські міста: ворог завдав нищівних ударів по житловій та цивільній інфраструктурі Харкова, Києва, Рівного та інших регіонів. У Харкові майже дві години тривало пекло – місто атакували в три хвилі, від прямого влучання вщент склався під'їзд чотириповерхівки, під завалами опинилися люди. Водночас столицю тероризували дронами та балістикою: у Києві зафіксовані влучання у багатоповерхівку та складські приміщення, а сигнал повітряної тривоги пролунав уже після вибухів. У Рівному ворог поцілив просто по середмістю, суттєвих руйнувань зазнав корпус університету, десятки людей поранені. Дивіться кадри наслідків ударів, ексклюзивні свідчення очевидців та офіційні подробиці рятувальної операції в огляді ТСН.      

Дата публікації
Кількість переглядів
21

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