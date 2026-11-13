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ТСН у соціальних мережах

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Різдвяний піст: що дозволено їсти під час війни та як ченці Лаври здивували заявою

Різдвяний піст: що дозволено їсти під час війни та як ченці Лаври здивували заявою

Різдвяний піст: що дозволено їсти під час війни та як ченці Лаври здивували заявою

Вже цієї неділі, 15 листопада, для християн в Україні розпочинається сорокаденний Різдвяний піст за новоюліанським календарем. Але чи обовʼязково виснажувати себе суворими обмеженнями в їжі, особливо в умовах щоденного стресу та війни? Знімальна група ТСН ексклюзивно потрапила на закриту кухню Києво-Печерської Лаври, аби побачити, як щодня харчується братія ПЦУ. Що ченці готують під час відключень світла, який старовинний борщ полюбляв архімандрит Петро Могила та чому церква радить насамперед консультуватися з лікарем, а не відмовлятися від їжі? Гастроентерологиня розібрала пісний раціон по поличках і пояснила, кому різка зміна дієти може завдати непоправної шкоди. Усі деталі, поради священників і лікарів – дивіться у сюжеті Олени Мацюцької.

Дата публікації
Кількість переглядів
1

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