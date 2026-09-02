Робот “Сергійович” став зіркою підрозділу! Такого в запорізьких степах не було!

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Мінують, розчищають логістичні шляхи, доправляють провізію та боєкомплекти: наземні роботи вирушають туди, де кожен крок для людини може стати останнім. У 110-й окремій механізованій бригаді рота наземних роботизованих комплексів «Триглав» провела унікальну операцію, випустивши одразу цілу зграю дронів. Як залізні помічники працюють на передовій у запорізьких степах — бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.