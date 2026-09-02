ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
6

Робот “Сергійович” став зіркою підрозділу! Такого в запорізьких степах не було!

Робот “Сергійович” став зіркою підрозділу! Такого в запорізьких степах не було!

Робот “Сергійович” став зіркою підрозділу! Такого в запорізьких степах не було!

Мінують, розчищають логістичні шляхи, доправляють провізію та боєкомплекти: наземні роботи вирушають туди, де кожен крок для людини може стати останнім. У 110-й окремій механізованій бригаді рота наземних роботизованих комплексів «Триглав» провела унікальну операцію, випустивши одразу цілу зграю дронів. Як залізні помічники працюють на передовій у запорізьких степах — бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.  

Дата публікації
Кількість переглядів
6

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie