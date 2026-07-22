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Робота з капоніру неможлива: як французька гармата Цезар мінусує російські наступальні сили?
Французька артилерійська установка боронить українські землі. На Запорізькому напрямку воїни 148-ї артилерійської бригади ДШВ щодня виносять вироки російській техніці, гарматам і живій силі. Відбивати території допомагає гармата Цезар. Розрахунок не дає життя і ворожим пілотам, і штурмовикам. Можливості французької САУ бачила кореспондентка ТСН Дарія Назарова.