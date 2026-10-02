Роботи не кровоточать: як ЗСУ операцією "Вівальді" зламали тактику РФ і просуваються під Лиманом

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250 полонених та 180 квадратних кілометрів звільнених територій – такі проміжні підсумки масштабної наступальної операції "Вівальді" в районі Лимана, яка місяцями готувалася в суворому режимі інформаційної тиші. Головний фактор приголомшливого успіху Третього армійського корпусу (зокрема бійців 3-ї ОШБр, 60-ї бригади та прикордонників "Помсти") – масове застосування наземних роботизованих комплексів (НРК). "Залізні солдати" штурмують ворожі позиції, ведуть кулеметний вогонь, десантуються в тил ворога за допомогою важких бомберів, доставляють боєприпаси та вивозять поранених. Завдяки заміні живої сили технікою співвідношення втрат сягає 1 до 30 на користь Сил оборони України. Ексклюзивні кадри з бортових камер роботів, подробиці тактики "Грифон" від військових та деталі звільнення Карпівки, Рідкодуба, Катеринівки і Нового – дивіться у репортажі журналіста ТСН Андрія Цаплієнка.