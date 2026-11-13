Росія атакувала лікарню в Києві й мирні міста, але отримала удар "Нептунів" по своїх заводах

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Російські війська здійснили чергову жорстоку атаку на мирні міста України. У Києві уламки «шахеда» влучили в Інститут травматології та ортопедії, в Одесі реактивні дрони вдарили по житловому сектору та жвавому перехрестю, у Запоріжжі ворожий КАБ пошкодив дві багатоповерхівки – серед 25 поранених є діти. Під ударами також опинилися Вінниччина, Харківщина, Хмельниччина, Херсонщина, Донеччина та Рівненщина. Водночас Сили оборони завдали точних ударів у відповідь: українські «Нептуни» розгромили одразу три об'єкти виробництва та обслуговування БпЛА в Ростові-на-Дону, а у Волгограді палає один із найбільших нафтопереробних заводів ворога. Також на відео – що просто зараз відбувається в незламному Оріхові, який окупанти щодоби засипають авіабомбами. Подробиці дивіться в ТСН!