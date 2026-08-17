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ТСН у соціальних мережах

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Росія атакувала Одесу та Херсон! Нові бази дронів РФ біля НАТО! | ТСН 18:00 17 серпня

Росія атакувала Одесу та Херсон! Нові бази дронів РФ біля НАТО! | ТСН 18:00 17 серпня

Росія атакувала Одесу та Херсон! Нові бази дронів РФ біля НАТО! | ТСН 18:00 17 серпня

У цьому випуску ТСН онлайн о 18.00 понеділка, 17 серпня 2026 року: наслідки масованих нічних і денних атак РФ по Одещині, Сумах, Херсону та Запоріжжю, 13 ударів по об’єктах «Нафтогазу», актуальна ситуація на Покровському та Куп'янському напрямках, розслідування The Telegraph про нові бази дронів РФ біля кордонів НАТО, найбільший пакет санкцій від ЄС, гучна ДТП із вильотом на літню терасу в Києві, а також перше за 13 років золото України на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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