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ТСН у соціальних мережах

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Росія б’є по Україні, ЗСУ – у відповідь! На тлі масованих атак – зустріч Трампа, Путіна і Сі

Росія б’є по Україні, ЗСУ – у відповідь! На тлі масованих атак – зустріч Трампа, Путіна і Сі

Росія б’є по Україні, ЗСУ – у відповідь! На тлі масованих атак – зустріч Трампа, Путіна і Сі

Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, запустивши 132 ударні безпілотники із семи напрямків. Більше половини перехоплених цілей – це швидкісні реактивні дрони. Основний удар припав на енергетичну та транспортну інфраструктуру в Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській та інших областях. Є десятки постраждалих цивільних, серед яких діти. Тим часом Сили оборони завдали точних ударів у відповідь: уражено військовий аеродром "Ахтубінськ", дронопорт на Орловщині, заводи ВПК та стратегічні об'єкти в кількох регіонах РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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