Росія масовано вдарила по п’яти областях! Є загиблі! Україна дала відповідь!

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У Запоріжжі через ворожі обстріли вночі спалахнула пожежа на підприємстві. Під атаками були міста та села і в інших регіонах держави. Але дрони атакували нафтопереробний завод в Ульяновській області Росії. Масштабну пожежу на місці було добре видно здалеку. До того ж, дим від “СВО” наближається до палацу путіна! Метеосайти прогнозують, що забруднене повітря може дістатися резиденції російського диктатора у Геленджику. Водночас, російські війська проводять наступальні дії на низці напрямків, однак українські сили оборони стримують ворога та подекуди успішно контратакують. Ситуацію аналазували у ефірі “1+1”.