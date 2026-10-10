Росія не переживе цю війну: як і коли почнеться розпад імперії | Олександр Алфьоров

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Чи дійсно на наших очах розгортається третя світова війна, чому класичного акту капітуляції в Кремлі не буде та які реальні передумови запустять невідворотний розпад Російської Федерації? В ексклюзивному інтерв'ю для ТСН історик, офіцер запасу та керівник напрямку Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров розкриває, чому перемогою України буде лише повне зникнення ворожої імперії, що не так із сакральними символами РФ, як УПЦ стала інструментом спецслужб і які унікальні мілітарні традиції крізь тисячоліття повернулися в сучасну українську армію.