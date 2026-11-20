"Росія не виграє цієї війни!": гучна заява Мерца, 3 млрд євро для України та нові заводи

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Три мільярди євро – на страхування інвестицій від воєнних ризиків. Україна планує створити міжнародний фонд, який дозволить іноземним компаніям будувати заводи та відкривати виробництва, не чекаючи завершення війни. Про це на дев’ятому Німецько-українському економічному форумі в Берліні заявив прем’єр Сергій Корецький. Німеччина вже надає гарантії інвесторам на сотні мільйонів євро. А канцлер Фрідріх Мерц на відкритті форуму заявив: Росія цієї війни не виграє. Про домовленості та перспективи спільного виробництва – кореспондентка ТСН Наталія Фібріґ із Берліна.