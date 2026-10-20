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ТСН у соціальних мережах

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12

Росія знищила 13 мільйонів книжок! Як українці рятують культуру під час війни | Тетяна Бережна

Росія знищила 13 мільйонів книжок! Як українці рятують культуру під час війни | Тетяна Бережна

Росія знищила 13 мільйонів книжок! Як українці рятують культуру під час війни | Тетяна Бережна

Попри удари ворога та втрату понад 13 мільйонів примірників лише за одне літо, українці демонструють вражаючу тягу до читання – як для здобуття знань, так і для подолання стресу та тривожності. В ексклюзивному розборі в ефірі ТСН міністерка культури Тетяна Бережна розкриває свіжі результати масштабного дослідження про читацькі звички громадян, а також пояснює, які державні програми, гранти до 16 млн грн та фінансова підтримка для молоді й книгарень запрацюють найближчим часом.

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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