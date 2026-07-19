Росіян “ковбасить” через влучні удари ЗСУ! Телевізор вже не озвучує масштаби

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Цього тижня Росія знову била по українській портовій інфраструктурі. Хочуть зупинити наш експорт, який по при постійні обстріли, за даними Адміністрації морських портів, у першому півріччі виріс. Натомість нашим оборонцем за два тижні операції “Молочка” вдалося паралізувати роботу російських портів на півдні. Це наша дзеркальна відповідь. Вдарили безпілотники і по найбільшому російського маркетплейсу - Wildberries під Москвою. Там зберігалися не лише побутова техніка чи одяг, але й підсанкційне обладнання для навігації та деталей для дронів й систем озброєння. За різними оцінками, збитки сягнули колосальних 1,3 мільярда доларів. Але центральні російські медіа цю дронову атаку не помітили. Куди ще цього тижня дотягнулимся наші дрони - розкаже кореспондентка ТСН.Тижня Оксана Радіонова.