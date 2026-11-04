Росіяни атакували Київ «Шахедом» із листівками: у них виявили небезпечний QR-код

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Росіяни спрямували на Київ незвичний «Шахед», який ніс не лише бойову частину, а й агітаційні листівки з небезпечним QR-кодом. За задумом ворога, перехід за ним міг призвести до викрадення персональних даних або зараження смартфона вірусом. Українців закликають не сканувати такі коди. Що ще виявили на російському дроні та як він мав вплинути на людей — розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.