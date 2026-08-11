Росіяни стирають Добропілля: як екіпаж перехоплювачів "Любарт" нищить ворожі дрони

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Російські окупанти посилюють тиск на Добропілля. Від початку серпня в цьому секторі Донеччини вже були і механізовані атаки, і постійні спроби вклинення піхотних груп ворога. І водночас, не інакше як паралельна битва, цілодобово триває в небі. Там теж противника чимало. Але його можливості, як запевняють воїни 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, також мають свою межу. Із екіпажем перехоплювачів "Любарта" на Добропільському напрямку чергову зміну провела знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.