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ТСН у соціальних мережах

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Росіяни стирають Добропілля: як екіпаж перехоплювачів "Любарт" нищить ворожі дрони

Росіяни стирають Добропілля: як екіпаж перехоплювачів "Любарт" нищить ворожі дрони

Росіяни стирають Добропілля: як екіпаж перехоплювачів "Любарт" нищить ворожі дрони

Російські окупанти посилюють тиск на Добропілля. Від початку серпня в цьому секторі Донеччини вже були і механізовані атаки, і постійні спроби вклинення піхотних груп ворога. І водночас, не інакше як паралельна битва, цілодобово триває в небі. Там теж противника чимало. Але його можливості, як запевняють воїни 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, також мають свою межу. Із екіпажем перехоплювачів "Любарта" на Добропільському напрямку чергову зміну провела знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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