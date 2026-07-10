Росіяни збожеволіли на заправках! Черги видно з космосу, а кримчан не пускають заправлятися

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Якщо Україна не припинить бити по російських нафтопереробних підприємствах та логістиці, наприкінці літа росію чекає ще гостріший дефіцит пального і каскадний ефект для всієї економіки. Україна завдала ударів по десятку найбільших нафтохімічних комлексів, які виробляють 90% усього російського бензину. Наслідки цієї кампанії відчуватимуться не лише в економіці. Чому найголовніше попереду – Марія Васильєва розповість.