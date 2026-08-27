Росіяни знищили низку складів сьогодні! Які товари під загрозою?

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Гасять пожежу під Борисполем від самої ночі: до ліквідації наслідків російських влучань долучилася авіація ДСНС. Склади заливають водою з гелікоптерів. Цілили росіяни по іграшках, солодощах та продуктах харчування. Про знищення власних складів і логістичних центрів уже заявили компанії «Сільпо», «Фора», «Рошен», «Comfy» та «Будинок іграшок». У «Форі» уточнюють: користуватися зруйнованим сьогодні складом почали буквально тиждень тому — після знищення попередньої локації. Росіяни знову били балістикою по Києву. У ГУР повідомляють, що ворог уперше застосував по місту оновлені «Іскандери», відомі як «Іскандер-1000». Ця ракета входить до складу комплексу «Іскандер-М»: у неї потужніший двигун, тож вона здатна вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Також посеред білого дня столиця пережила нашестя реактивних «Шахедів» — по них активно працювала наша ППО. Деталі — в ТСН.