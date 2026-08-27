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ТСН у соціальних мережах

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Росіяни знищили низку складів сьогодні! Які товари під загрозою?

Росіяни знищили низку складів сьогодні! Які товари під загрозою?

Росіяни знищили низку складів сьогодні! Які товари під загрозою?

Гасять пожежу під Борисполем від самої ночі: до ліквідації наслідків російських влучань долучилася авіація ДСНС. Склади заливають водою з гелікоптерів. Цілили росіяни по іграшках, солодощах та продуктах харчування. Про знищення власних складів і логістичних центрів уже заявили компанії «Сільпо», «Фора», «Рошен», «Comfy» та «Будинок іграшок». У «Форі» уточнюють: користуватися зруйнованим сьогодні складом почали буквально тиждень тому — після знищення попередньої локації. Росіяни знову били балістикою по Києву. У ГУР повідомляють, що ворог уперше застосував по місту оновлені «Іскандери», відомі як «Іскандер-1000». Ця ракета входить до складу комплексу «Іскандер-М»: у неї потужніший двигун, тож вона здатна вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Також посеред білого дня столиця пережила нашестя реактивних «Шахедів» — по них активно працювала наша ППО. Деталі — в ТСН.  

Дата публікації
Кількість переглядів
20

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