Росіянин утік з війська й убив 6 українців: перші слова на суді

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Убив звичайного рибалку, аби забрати його одяг, а далі — стріляв у захисників, які спали після бойового завдання. У Харкові відправили на 2 місяці під варту росіянина, який напередодні вбив 6 українців. Як виявилося, він приїхав в Україну воювати, але втік від командирів і рушив зі зброєю селами Харківщини. На суді плутався у свідченнях і суперечив сам собі. Докладніше розповість Юлія Бойко.