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ТСН у соціальних мережах

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Російський дрон атакував лікарню в Києві просто під час операції: наслідки ударів по Києву

Російський дрон атакував лікарню в Києві просто під час операції: наслідки ударів по Києву

Російський дрон атакував лікарню в Києві просто під час операції: наслідки ударів по Києву

Російські війська завдали чергового масованого комбінованого удару по Києву та області. У Соломʼянському районі столиці ворожий безпілотник поцілив у медичний заклад – вибух стався просто під час того, як кардіохірурги проводили операцію в Інституті імені академіка Стражеска. Ранок розпочався з трагедії на Одеській трасі: уламки збитого дрона впали на автомобілі у щільному потоці – троє людей загинули на місці, є поранені. Денна тривога через безперервну атаку безпілотників тривала понад п'ять годин: уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, залізничні колії та пошкоджено станцію метро "Чернігівська". Також після нічного удару 16 балістичними ракетами руйнувань зазнали торговельний центр у Солом'янському районі та три школи у Дніпровському. На Київщині в Обухівському та Бучанському районах – загиблі, десятки постраждалих (серед них діти) та сотні пошкоджених осель. Усі ексклюзивні кадри з місць подій, коментарі очевидців та деталі роботи рятувальників – дивіться у репортажі кореспондентів ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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