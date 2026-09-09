Розчулює до сліз! Італієць влаштовує концерти в укриттях! Це треба чути!

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Музика замість сирен, а укриття — замість концертної зали: італійський музикант і волонтер Фабіо Де Вінченте влаштовує імпровізовані виступи у сховищі київського будинку, де мешкає сам. Так він прагне бодай на кілька хвилин подарувати сусідам спокій, відволікти від тривоги та нагадати, що життя триває. Яку особисту драму іноземець пережив в Україні та як фортепіано звучить там, де зазвичай лунають вибухи, — дивіться в матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.