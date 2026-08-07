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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
44

Розетка, Епіцентр, Нова пошта — моторошні удари! Чи буде дефіцит товарів?!

Розетка, Епіцентр, Нова пошта — моторошні удари! Чи буде дефіцит товарів?!

Розетка, Епіцентр, Нова пошта — моторошні удари! Чи буде дефіцит товарів?!

Заплатити, аби уникнути атак «Шахедів» та ракет: такі листи масово почав отримувати бізнес. Утім усе це — чергові маніпуляції російських шахраїв. І насправді нічого спільного із самими атаками це не має. Останніми тижнями ворог активно б'є по українських логістичних майданчиках та складах. Як наслідок — десятки тисяч ущент знищених площ із технікою, продуктами та побутовими товарами. Як витримує ці удари бізнес, чи загрожує це дефіцитом і здорожчанням товарів та що робитиме держава — кореспондент ТСН Олександр Романюк спробував розібратися.

Дата публікації
Кількість переглядів
44

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