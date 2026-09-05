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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
10

Розлучення в ДІЇ: перші 3 пари вже спробували! Які правила треба знати?!

Розлучення в ДІЇ: перші 3 пари вже спробували! Які правила треба знати?!

Розлучення в ДІЇ: перші 3 пари вже спробували! Які правила треба знати?!

Тема розлучень в Україні набула нових особливостей через повномасштабну війну. Ви дізнаєтеся про сучасні юридичні процедури розірвання шлюбу через органи РАЦС та судові інстанції, зокрема в ситуаціях, коли один із подружжя перебуває за межами країни. Ми детально зупиняємося на складних питаннях поділу спільного майна, активів та навіть боргів, розбираючи, що саме за законом підлягає розподілу, а що залишається особистою власністю. Окрему увагу приділено захисту прав дітей, визначенню їхнього місця проживання та механізмам виплати аліментів у воєнний час.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

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