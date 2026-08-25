Розвалюється гнила Російська імперія: секрети 1991 року і таємниці чернетки Акту Незалежності

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Чи знаєте ви, що в першій чернетці Акту проголошення Незалежності України насправді йшлося про її «відновлення»? У цьому спеціальному розслідуванні ТСН Олена Мацюцька повертає нас у серпень 1991-го, щоб розкрити справжню ціну нашої свободи. Від танків у Москві та таємних нарад у коридорах Верховної Ради до легендарного «Ланцюга єдності» та голодуючих студентів на граніті. Ми зібрали унікальні свідчення Левка Лук’яненка, В’ячеслава Чорновола та інших творців держави, щоб показати: наша незалежність – це не збіг обставин, а результат столітньої боротьби, яка триває і сьогодні.