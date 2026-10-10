Руїни ховали під собою дітей! Росіяни влаштували пекло в Запоріжжі на тлі “угоди” зі США

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І вже 12 загиблих у Запоріжжі, серед них — три дитини. Ще 14 людей поранені, стан двох із них — тяжкий. 11-те жовтня в Запоріжжі оголосили днем жалоби. Росіяни атакували обласний центр з авіації на світанку. Традиційно били по житлових будинках. У 5-поверхівці знесли цілий під’їзд. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова від ранку працює на місцях ворожих обстрілів і готова розповісти докладніше.

Обстрілом мирного Запоріжжя Росія «подякувала» за зняття санкцій на експорт дизелю, — так Володимир Зеленський відреагував на бомбардування житлових будинків із трагічними людськими втратами. Цитую: «Ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в Росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна». Кінець цитати. Тому потрібні інші сигнали, каже президент: мовляв, Росія має зрозуміти, що війну треба зупиняти. І для цього Москва має відчувати свої втрати. Відповідь України на російські удари буде, додав Володимир Зеленський.