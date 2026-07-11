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ТСН у соціальних мережах

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Сафарі на Чернігівщиині: ворог атакує заправки, склади та ферми новими дронами. Куди виїжджають люди?

Сафарі на Чернігівщиині: ворог атакує заправки, склади та ферми новими дронами. Куди виїжджають люди?

Сафарі на Чернігівщиині: ворог атакує заправки, склади та ферми новими дронами. Куди виїжджають люди?

Російські окупанти цілеспрямовано нищать життя на Чернігівщині. Ціллю ворожих безпілотників дедалі частіше стають АЗС, об'єкти водопостачання та енергетики. У Холмах, Корюківці та Чернігові уражені автозаправки. Нові ворожі дрони «Гербера» та «Молнія» спалюють підприємства, фермерські склади та сільгосптехніку. Життя вздовж кордону перетворюється на виживання: світло та вода подаються з перебоями. Через постійний терор у регіоні вже тиждень триває обов'язкова евакуація. Куди розселяють людей, чи багато охочих покинути рідні домівки та як виглядає прикордоння під щоденними атаками — дивіться у репортажі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Дата публікації
Кількість переглядів
21

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