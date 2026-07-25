Салют на день міста в Тюмені! Але з нюансом! Дрони вгатили за 2000 км від кордону!

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2000 кілометрів — не проблема для українських дронів. Наші миротворчі пташки долетіли аж до російської Тюмені й уразили тамтешній нафтопереробний завод. За попередніми даними, на Тюменському НПЗ під атаку потрапила установка глибокого очищення дизельного пального. Місцеві рясно викладають відео охопленого вогнем ключового підприємства регіону і вже традиційно дивуються — за що це їм і скільки це триватиме. До слова, сьогодні Тюмень відзначає день міста — 440 років! Тож українці не могли не привітати з нагоди такої оказії. Утім, святкові заходи там чомусь скасували.