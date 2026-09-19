Саміт у Карпатах: потепління відносин з Польщею! Фіцо й Орбан не доїхали!

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Новий формат міжнародної співпраці: в Україні стартував перший саміт країн Карпатської вісімки. Цей альянс об'єднає нашу державу з Румунією, Польщею, Словаччиною, Чехією, Австрією, Угорщиною та Сербією. Серед ключових пріоритетів — регіональна безпека, розвиток енергетики, розширення спільних логістичних шляхів, транскордонна торгівля та всебічна підтримка прикордонних громад. Про перший день саміту та ключові заяви лідерів — дивіться в репортажі кореспондентки ТСН Алли Пасс.